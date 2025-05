Donna trovata morta in casa in un lago di sangue | aveva una ferita alla testa

Una donna di sessant'anni è stata tragicamente trovata morta in casa, immersa in un lago di sangue, il 15 maggio a Fregene, vicino Roma. La vittima presentava una ferita alla testa e il corpo è stato scoperto dal figlio che viveva con lei. Intervenuti sul luogo i sanitari del 118 e i carabinieri di Ostia.

Una donna di sessant'anni è stata trovata senza vita la mattina del 15 maggio in una villa a Fregene (Roma). Il cadavere è stato scoperto dal figlio che viveva con lei. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e la scientifica di Ostia.

