Tragedia a Reggio Emilia: il corpo di Daniela Coman, 48 anni, è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento. La donna giaceva sul letto della casa del compagno, al momento assente. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Il corpo di Daniela Coman, 48 anni, è stato trovato riverso sul letto della casa del compagno. L'uomo, al momento dell'ingresso dei carabinieri, non era in casa ed è stato rintracciato poco dopo 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna trovata morta a Reggio Emilia: il video

