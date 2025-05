Donna trovata morta a Fregene | uccisa con 15 coltellate

Una donna di sessant'anni, Stefania Camboni, è stata trovata morta nel suo appartamento a Fregene, vittima di un brutale omicidio. Il medico legale ha riscontrato almeno quindici ferite da coltellate, inflitte all'addome. Le indagini sono in corso per risolvere questo tragico caso di violenza.

Sarebbe stata uccisa a coltellate Stefania Camboni, la sessantenne trovata morta stamattina nel suo appartamento in un villino di Fregene. Sul corpo sono state riscontrate almeno quindici ferite da arma da taglio dal medico legale. I colpi sarebbero stati inferti all'addome. Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori nell'abitazione della donna. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola nella porzione di una villetta dove si trova anche l'abitazione del figlio con la moglie. Entrambi sono stati sentiti. A dare l'allarme è stato proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla. I Carabinieri stanno indagando sulla vicenda delegati dalla procura di Civitavecchia e sul corpo è stata disposta l'autopsia. Accertamenti sono corso sulla compagna del figlio della vittima.

