Donna trovata morta a Fregene | indagini in corso non escluso omicidio

Una donna di sessant'anni è stata trovata morta questa mattina in un villino a Fregene, sul litorale romano. Le indagini sono in corso e non si esclude la possibilità di omicidio. Gli investigatori stanno effettuando rilievi nell'abitazione, dove la vittima sembra aver vissuto da sola. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore.

Non si escluderebbe l'omicidio per la morte della donna trovata stamattina senza vita in un villino a Fregene, sul litorale a nord di Roma. Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori nell'abitazione della sessantenne. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola in una porzione di una villetta dove c'è anche l'abitazione del figlio con la moglie. A dare l'allarme proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donna trovata morta a Fregene: indagini in corso, non escluso omicidio

