Donna trovata morta a Fregene con una ferita alla testa | non si esclude l’omicidio

Una tragedia scossa la comunità di Fregene: il corpo di una donna di 61 anni è stato rinvenuto oggi con una ferita alla testa. Non si esclude la possibilità di omicidio. Sul luogo del ritrovamento, un villino di via Agropoli, sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per avviare le indagini del caso.

Il corpo di una donna di 61 anni è stato ritrovato oggi, 15 maggio, a Fregene, frazione del comune di Fiumicino (Roma), in un villino di via Agropoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri, la sezione ostiense adibita ai rilievi scientifici e il pm di turno della Procura di Civitavecchia che hanno isolato la zona per consentire le indagini. A quanto riporta RomaToday, la donna è stata ritrovata con una ferita alla testa e in un lago di sangue. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, né se la ferita sia riconducibile ad una caduta accidentale oppure ad un oggetto contundente collegato a probabile aggressione. Non si esclude l’ ipotesi dell’omicidio. La donna, a quanto riporta la redazione locale, divideva l’abitazione col figlio e la compagna, che vivono in un’altra unità del villino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata morta a Fregene con una ferita alla testa: non si esclude l’omicidio

