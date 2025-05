Donna morta in un villino di Fregene tracce di sangue in casa | non si esclude l’omicidio

Un misterioso omicidio scuote Fregene, dove il cadavere di una donna di circa 60 anni è stato rinvenuto in un villino. La scoperta, avvenuta il 15 maggio 2025, ha svelato tracce di sangue all'interno della casa. I carabinieri di Ostia avviano le indagini, non escludendo alcuna pista. L'identità della vittima resta ancora sconosciuta.

Roma, 15 maggio 2025 – Trovato il cadavere di una donna in un villino a Fregene, sul litorale a nord di Roma. È ancora riservata l'identità della donna, che avrebbe circa 60 anni. Nella casa sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri di Ostia, che indagano, al momento non escludono alcuna ipotesi: nemmeno un possibile omicidio. Ma la vicenda è ancora avvolta nel mistero. Sono ancora in corso gli accertamenti da pare per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione in via Agropoli. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna vivesse da sola in una porzione di una villetta dove c'è anche l'abitazione del figlio con la moglie. A dare l'allarme è stato proprio il figlio della donna, che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla. Notizia in aggiornamento

