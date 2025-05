donna lancia due gattini dal finestrino della sua auto mentre era in corsa sull autostrada denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali

Una donna di 30 anni di Avellino è stata denunciata dalla Polizia Stradale di Napoli Nord per aver lanciato due gattini appena nati dalla sua auto in corsa sull’autostrada A16 nei pressi di Tufino, nel napoletano. L’episodio è avvenuto lunedì scorso 12 maggio: gli agenti, allertati da una segnalazione, hanno intercettato l’auto e identificato la conducente, che ha tentato di negare i fatti. Le indagini hanno però accertato che i gattini lanciati provenivano da una cucciolata, nata da una gatta che viveva nell’area condominiale della donna. Uno dei cuccioli è morto, mentre l’altro è stato recuperato dalla Polizia, all’altezza del km 17 della A17, in direzione Nord. La donna – una insegnante che lavora in un istituto comprensivo di Napoli – è stata denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

