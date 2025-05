Donna di 60 anni trovata morta nel suo villino; nell’abitazione diverse tracce di sangue Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio Indagano i Carabinieri di Fregene

Un drammatico ritrovamento ha scosso Fregene: una donna di 60 anni è stata trovata morta nel suo villino, con tracce di sangue in tutta l'abitazione. I carabinieri indagano su un possibile omicidio. La scoperta, avvenuta nel pomeriggio, ha sollevato interrogativi sulla dinamica della tragedia.

Un drammatico ritrovamento quello avvenuto a Fregene, località sul litorale nord di Roma. Una donna di circa 60 anni è stata trovata senza vita all'interno di un villino situato in via Agropoli. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri, quando la vittima non ha dato più notizie di sé. A dare l'allarme sono stati il figlio e la compagna di quest'ultimo, che vivevano con la donna in una porzione della casa. La Scoperta del Corpo e le Prime Indagini. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il corpo della donna è stato trovato con tracce di sangue visibili nell'abitazione. L'immediato intervento dei Carabinieri, giunti insieme agli investigatori del pubblico ministero di turno della Procura di Civitavecchia, ha dato il via a una serie di accertamenti. I militari stanno cercando di ricostruire le cause del decesso e di fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna.

