Don Jordan Coraglia arrestato a Brescia | ha ammesso di aver posseduto e scambiato online 1 500 file pedopornografici

Don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati (Brescia), è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per detenzione e scambio di circa 1.500 file pedopornografici online. Dopo la confessione, il 51enne è stato sospeso dall'incarico, sollevando preoccupazioni nella comunità e avviando un'indagine approfondita su questa grave vicenda. Continuiamo a seguire gli sviluppi.

