Dominio di Jannik Sinner | spazza via Ruud 6-0 6-1 e conquista la sua prima semifinale agli Internazionali

Jannik Sinner adesso è davvero pronto. Il numero uno del mondo è tornato al cento per cento. L’azzurro conquista la sua prima semifinale in carriera agli Internazionali d’Italia grazie a una prestazione dominante, sulla scia di quelle messe in fila prima della sospensione per il caso Clostebol. Casper Ruud infatti è stato letteralmente spazzato via dal Centrale del Foro Italico con il punteggio di 6-0 6-1 in appena un’ora di gioco. Una prova di forza che consente a Sinner di infilare la 25esima vittoria consecutiva. Non perde dalla finale di Pechino a inizio ottobre 2024. Adesso tra il leader del ranking e la finale di Roma c’è lo statunitense Tommy Paul, uscito vincente dal quarto di finale contro Hubert Hurkacz. La parola “dominio” forse non inquadra nel modo giusto la prestazione con cui Sinner ha superato Ruud. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

