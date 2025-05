Domiciliari per Chiara Petrolini ma per la Cassazione ha una determinazione criminale non comune

Chiara Petrolini resta ai domiciliari, secondo la Cassazione, poiché le circostanze che hanno portato ai suoi crimini non sono più ripetibili. La Suprema Corte ha evidenziato la determinazione criminale non comune della donna, negando così la richiesta di trasferirla in carcere, in quanto non sussistono le stesse condizioni per commettere ulteriori omicidi.

Resta agli arresti a casa perché “non sono più ripetibili” le stesse condizioni per commettere altri omicidi. Ecco le motivazioni della Suprema corte al “no” al carcere 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Domiciliari per Chiara Petrolini, ma per la Cassazione ha “una determinazione criminale non comune”

Neonati sepolti a Traversetolo da Chiara Petrolini, archiviata la posizione dei genitori: "Ha fatto da sola"

Lo riporta virgilio.it: I genitori di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli nel giardino, non erano a conoscenza dei fatti ...

Neonati sepolti, archiviazione per i genitori di Chiara Petrolini: «Loro estranei, la ragazza ha fatto tutto da sola»

corrieredibologna.corriere.it scrive: I genitori della 21enne di Traversetolo (Parma) erano stati indagati a settembre ma la loro posizione era cambiata già dopo le prime udienze. Per il gip non erano a conoscenza dei fatti ...

Chiara Petrolini, svolta per la “posizione” dei genitori: la decisione del giudice

Riporta msn.com: Chiara Petrolini, la svolta nelle indagini sui genitori della 22enne: il Tribunale di Parma ha preso una decisione cruciale.

