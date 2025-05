Domenica riapre il parco Cola con un progetto pubblico-privato Era stato alluvionato nel 2023

Domenica riapre il parco Cola, dopo i danni subiti durante l'alluvione del maggio 2023. Grazie a un progetto pubblico-privato, i cittadini potranno festeggiare la riconsegna di questo amato spazio verde tra via Calamelli e via Comerio, simbolo di resilienza e rinascita per la comunità. Un pomeriggio da non perdere!

Un pomeriggio di festa, questa domenica, per la riconsegna alla città del parco Cola, lo spazio verde compreso tra via Calamelli e via Comerio, una delle zone che più ha subìto la devastante alluvione del 16 e 17 maggio 2023. Il parco, duramente colpito dall’esondazione del Lamone che ne aveva compromesso la funzionalità e distrutto gran parte delle attrezzature, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione grazie alla sinergia tra pubblico e privato. La rigenerazione è stata resa possibile dal generoso contributo del Rotary Club di Faenza, che ha donato oltre 52mila euro per l’acquisto e l’installazione di nuove attrezzature ludiche per i bambini, e dall’impegno del Comune, che ha realizzato importanti interventi infrastrutturali tra cui un percorso ciclo-pedonale illuminato, la rinnovata area di sgambamento per cani e opere di sistemazione del verde. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domenica riapre il parco Cola con un progetto pubblico-privato. Era stato alluvionato nel 2023

