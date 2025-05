Doha il presidente Trump balla davanti ai militari della base in Qatar

A Doha, il presidente Trump ha sorpreso i militari della base di Al Udeid con la sua celebre “Victory Dance”, danzando sulle note di “YMCA” dei Village People. È stata la sua prima esibizione pubblica all'estero dopo la rielezione nel novembre 2024, con coreografie ritmate che hanno entusiasmato i presenti e richiamato l'attenzione mediatica.

Donald Trump ha portato la sua ormai iconica “Victory Dance” davanti ai militari statunitensi ad Al Udeid, in Qatar, sulle note di “Ymca” dei Village People. È la prima volta che il presidente balla pubblicamente all’estero dopo la rielezione del novembre 2024. La coreografia, con movimenti ritmati di fianchi, pugni all’aria e fist pump, era diventata virale già nel 2020, arricchendosi nel 2024 di uno “swing” da golf. Il ballo è stato protagonista anche ai festeggiamenti del giuramento di gennaio, alla presenza dei Village People. Trump ha definito il brano “l’inno nazionale gay”, trasformandolo in un simbolo ironico e controverso delle sue campagne. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Doha, il presidente Trump balla davanti ai militari della base in Qatar

