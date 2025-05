Dodici milioni per rendere più efficiente l' ospedale di Milazzo

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina lancia un piano ambizioso da 12 milioni di euro per l'ospedale Fogliani di Milazzo. Grazie a fondi del PNRR e dell'Asp, questi interventi mirano a rivoluzionare la struttura, migliorando l'efficienza e i servizi offerti ai pazienti. Una svolta significativa per la sanità locale.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia un ambizioso piano organizzativo per la realizzazione di lavori del valore complessivo di circa 12 milioni di euro, finanziati dal PNRR e dall'Asp, destinati all'ospedale Fogliani di Milazzo. Tali interventi rivoluzioneranno la struttura. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Dodici milioni per rendere più efficiente l'ospedale di Milazzo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.