Dl Albania ok aula Camera con 126 sì Testo passa in Senato

L'aula della Camera ha approvato il decreto legge sull'Albania con 126 voti favorevoli, 80 contrari e un'astensione, dopo la fiducia ottenuta dal governo. Il provvedimento, firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo Edi Rama, modifica il protocollo esistente, segnando un passo importante nelle relazioni tra Italia e Albania.

Roma, 15 mag. (askanews) – Via libera da parte dell’aula della Camera al dl Albania, con 126 voti a favore, 80 voti contrari e un astenuto, dopo la fiducia incassata ieri dal governo. Il provvedimento modifica il protocollo con l’Albania, firmato tra la premier Giorgia Meloni e l’omologo Edi Rama ormai un anno e mezzo fa. La possibilità di essere destinati ai Centri in Albania viene estesa agli stranieri, già in Italia, colpiti da provvedimenti di trattenimento (non solo quindi per extracomunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali). Il testo passa ora all’esame del Senato. L'articolo Dl Albania, ok aula Camera con 126 sì. Testo passa in Senato proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Dl Albania, ok aula Camera con 126 sì. Testo passa in Senato

Secondo notizie.tiscali.it: Roma, 15 mag. (askanews) - Via libera da parte dell'aula della Camera al dl Albania, con 126 voti a favore, 80 voti contrari e un astenuto, dopo ...

Via libera della Camera al decreto Albania con 126 sì

Da lasicilia.it: ROMA, 15 MAG – Via libera dell’Aula della Camera al decreto Albania che prevede, in sostanza, la trasformazione dei centri migranti in Albania da hotspot in Cpr. I sì sono stati 126, i no 80 e 1 ...

Migranti, via libera della Camera al Dl Albania

Come scrive reggiotv.it: (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il Dl di contrasto all'immigrazione irregolare che, tra le altre cose, introduce le nuove disposizioni valide per le strutture in Albania, con 126 sì, 80 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.