Disturbi della nutrizione e dell' alimentazione e obesita? | nuove prospettive di ricerca e intervento

Il convegno specialistico di sabato 17 maggio, presso il Centro “Nova Mentis” di Galatina, esplorerà le nuove prospettive di ricerca e intervento sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, inclusa l’obesità. Esperti del settore, tra cui psicoterapeuti e medici, condivideranno conoscenze e strategie innovative per affrontare queste problematiche crescenti.

Sabato 17 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il Centro “Nova Mentis” di Via G. Pascoli 50 a Galatina ospitera? un importante convegno specialistico su Obesita? e Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, con interventi sia di psicoterapeuti del Dipartimento interno, sia di medici e. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e obesita?: nuove prospettive di ricerca e intervento

Approfondimenti da altre fonti

Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e obesità: nuove prospettive di ricerca e intervento

Segnala lecceprima.it: Sabato 17 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il Centro “Nova Mentis” di Via G. Pascoli 50 a Galatina ospitera? un importante convegno specialistico su Obesita? e Disturbi della Nutrizione e dell'A ...

Disturbi alimentazione: stanziare risorse statali per la prevenzione

nove.firenze.it scrive: Firenze – I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione “costituiscono severi disturbi mentali a origine multifattoriale e riguardano il cibo, il peso e il vissuto corporeo, influenzato da un'immag ...

No Diet Day, i dati sui disturbi alimentari nel mondo

Riporta tg24.sky.it: La giornata del 6 maggio invita a riflettere sui rischi delle diete estreme e sull’accettazione del proprio corpo. Oltre 55 milioni di persone nel mondo soffrono di disturbi alimentari, 20 milioni in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come alleviare vari disturbi allo stomaco? Alcuni consigli contro bruciore e reflusso

Capita a tutti di accusare un generico “dolore allo stomaco”, è piuttosto frequente. Spesso non ci facciamo caso, ma i sintomi gastrici che lamentiamo fanno riferimento a differenti disturbi, imputabili a varie cause e condizioni favorenti.