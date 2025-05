Disturbi alimentari nell' età evolutiva | incontro con gli specialisti della Stella Maris

Pisa, 15 maggio 2025 - L'Associazione "La Vita Oltre lo Specchio" annuncia un nuovo incontro a tema: "I disturbi alimentari nell'età evolutiva - La cura dei minori e dei familiari". L'evento si terrà nella sede associativa in via Tommaso Rook n. 13 a Pisa (ex scuole Toti), venerdì 16 maggio, dalle 17 alle 19. Durante l’incontro verrà approfondito il tema dei disturbi alimentari e il loro impatto sulle dinamiche famigliari, con un focus sul disagio alimentare dell'adoloscente e il ruolo della famiglia e il lavoro con la famiglia del minore con dca nel contesto di cura ospedaliero. Interverranno il dottor Vittorio Belmonti, neuropsichiatra infantile e la dottoressa Francesca Ditaranto, psicoterapeuta, entrambi specialisti del reparto disturbi del comportamento alimentare presso l'ospedale Stella Maris. 🔗Leggi su Lanazione.it

