D’Istinti e D’Istanti | musica senza confini

MILANO – Nasce nel 2023 il progetto musicale D’Istinti e D’Istanti, formato da Leticia, Sara, Sara (Art Director), Alberto e Pino. Pur lavorando principalmente a distanza, il gruppo unisce talento ed esperienza in una produzione musicale che spazia dal pop alla musica leggera, dallo swing alla bossa nova. Con all’attivo numerosi brani già disponibili sulle principali piattaforme digitali (Spotify, SoundCloud, YouTube, Amazon Music, Apple Music), il gruppo è attivo anche in concorsi e contest regionali e nazionali, forti di un passato che comprende partecipazioni a eventi come il Festival delle Voci Nuove di Castrocaro Terme. Tra i titoli più recenti: Un altro mese senza te, Negli angoli del cuore, Sotto la luna, Bisogno di sognare, La fine di un amore. Altri brani sono già pronti o in lavorazione. 🔗Leggi su Lopinionista.it

