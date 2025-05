Disservizi nella raccolta di abiti usati il Comune di Lanciano annulla il contratto con la ditta e affida il servizio ad Ecolan

Il Comune di Lanciano ha annullato il contratto con la ditta incaricata della raccolta di abiti usati, affidando il servizio a Ecolan. La decisione è stata presa a fronte di disservizi protratti, con contenitori saturni e non svuotati da tempo, segnalati da cittadini preoccupati per il degrado evidente in diverse zone della città .

saturi e non svuotati da troppo tempo. È questa la situazione che andava avanti da giorni a Lanciano, con segnalazioni arrivate al Comune da diverse zone della città . Un disservizio e una situazione di degrado dovuti alle inadempienze della ditta che gestisce il servizio, come spiega.

