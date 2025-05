Disastro Milan il flop in Coppa Italia condanna Conceiçao | addio a fine stagione

Il Milan vive un altro disastro, con la finale di Coppa Italia che segna l'ennesimo flop della stagione. Sconfitto 1-0 dal Bologna grazie a un gol di Ndoye, il club rossonero ha visto cadere ulteriormente le proprie ambizioni. Questo risultato fa presagire un addio per Conceição, ormai destinato a lasciare a fine stagione.

Ancora un flop. Il Milan, nella finale di Coppa Italia, è stato battuto per 1-0 dal Bologna, che si è imposto grazie alla rete in avvio di ripresa di Ndoye. Un ko che, ancora una volta, certifica tutte le difficoltà incontrate dai rossoneri in questa stagione. Durante il match con i rossoblù.

Milan, disastro finale: Ndoye regala Coppa Italia al Bologna

Il Bologna ha vinto la Coppa Italia: con un gol di Dan Assane Ndoye al 53mo, la squadra di Vincenzo Italiano ha superato 1-0 il Milan ed è tornata a vincere un trofeo 51 anni dopo la Coppa Italia del ...

Flop Milan: peggior campionato da dieci anni. E i numeri negli scontri diretti fanno piangere

SOLO LA COPPA ITALIA - Lo riferisce stamattina ... in scena direttamente agli ottavi della competizione. DISASTRO NEGLI SCONTRI DIRETTI - Tra i numeri più disastrosi della stagione del Milan c'è ...

Coppa Italia gelata per il Milan, all’Olimpico i rossoneri sono i grandi assenti e il Bologna festeggia dopo 51 anni

Un Milan "mesto" fino all'ultimo e senza sprint. Conceiçao le tenta tutte per dare la sveglia ma inutilmente, e si affida a "San" Maignan che però non riesce nel miracolo ...

