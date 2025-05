Disastro Funivia del Faito gli indagati diventano 25 | c’è anche il presidente Eav Umberto De Gregorio

L'incidente della Funivia del Monte Faito del 17 aprile scorso si complica: il numero degli indagati sale a 25, includendo anche il presidente di EAV, Umberto De Gregorio. La tragedia ha causato la morte di quattro persone e un ferito, portando a nuove indagini per fare luce sulle responsabilità di quanto accaduto.

Salgono a 25 - rispetto ai 4 iniziali - gli indagati per l'incidente alla Funivia del Monte Faito dello scorso 17 aprile, nel quale sono morte 4 persone, mentre una quinta è rimasta ferita. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Disastro Funivia del Faito, gli indagati diventano 25: c’è anche il presidente Eav Umberto De Gregorio

Ne parlano su altre fonti

Disastro Funivia del Faito, gli indagati diventano 25: c’è anche il presidente Eav Umberto De Gregorio

Riporta fanpage.it: Salgono a 25 - rispetto ai 4 iniziali - gli indagati per l'incidente alla Funivia del Monte Faito dello scorso 17 aprile, nel quale sono morte 4 persone ...

Disastro della Funivia del Faito, costata la vita di quattro persone, 25 gli indagati

Scrive rainews.it: Per l'incidente probatorio, riguardo al dramma avvenuto sul monte Faito il 17 aprile scorso, è stato iscritto anche il presidente dell'Eav ...

Funivia Faito: 25 indagati per crollo cabine, anche presidente Eav

Secondo lapresse.it: Milano, 15 mag. (LaPresse) - Sono 25 gli indagati per il disastro della Funivia del Faito, in cui hanno perso la vita 4 persone, lo scorso 17 aprile. Tra loro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Funivia Monte Faito, turista israeliano in condizioni critiche dopo il crollo della cabina

È ancora in condizioni critiche il turista israeliano di 30 anni rimasto gravemente ferito nel crollo della funivia del Monte Faito, avvenuto ieri a Castellammare di Stabia (Napoli), in cui hanno perso la vita quattro persone.