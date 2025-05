Disastro Bayesian il rapporto | i passeggeri hanno usato i mobili per scappare dalla morte

Il disastro del superyacht Bayesian, affondato rapidamente al largo di Palermo, ha tragicamente causato sette morti, tra cui il miliardario Mike Lynch. Un report del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) svela fragilità strutturali ignote all’equipaggio. I passeggeri, in un disperato tentativo di scappare, hanno utilizzato i mobili come improvvisate scale per salvarsi.

