Disabile grave trascurato a scuola | Dirigente Scolastico sotto processo

Un caso sconvolgente scuote la comunità: un ragazzo con gravi disabilità sarebbe stato trascurato a scuola, subendo mancati supporti e violazioni dei diritti fondamentali. La madre ha testimoniato nel processo contro la dirigente scolastica, accusata di maltrattamenti per le gravi omissioni nei confronti del figlio. Una situazione che solleva interrogativi sull'inclusione e il rispetto delle esigenze speciali.

Un ragazzo con gravi disabilità sarebbe stato trascurato a scuola: poche ore di sostegno, negato l’uso del deambulatore e gravi mancanze igieniche. La madre ha testimoniato nel processo contro la dirigente scolastica, accusata di maltrattamenti per omissioni gravi verso il figlio disabile che avrebbero peggiorato le condizioni psicofisiche del minore. Sostegno ridotto e barriere all’autonomia . Disabile grave trascurato a scuola: Dirigente Scolastico sotto processo Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

