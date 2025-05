diritti umani in arabia non rispettati ma voi non fate nulla la denuncia di un gruppo di avvocati alla fifa

Un gruppo internazionale di avvocati ha presentato oggi, giovedì 15 maggio, un reclamo formale alla Fifa, sostenendo che l’organismo calcistico non sta rispettando la sua politica sui diritti umani nei confronti dell’ Arabia Saudita, paese ospitante della Coppa del Mondo 2034. La denuncia, presentata tramite il portale online della Fifa per la segnalazione dei reclami, è stata presentata dall’ex consulente anticorruzione della Fifa Mark Pieth, dall’avvocato svizzero Stefan Wehrenberg e dall’avvocato britannico Rodney Dixon. “Come evidenziato in questo reclamo, in Arabia Saudita continuano a essere perpetrate diffuse violazioni dei diritti umani e la Fifa non sta prendendo alcuna misura per affrontarle in vista della Coppa del Mondo”, affermano gli avvocati in un documento di 30 pagine. “Invece, sembra che tutto proceda come al solito, senza cambiamenti da apportare”, si legge nella denuncia poche ore prima che la Fifa aprisse il suo primo congresso annuale delle 211 federazioni affiliate dopo la vittoria dell’Arabia Saudita come Paese ospitante, in una riunione online. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

