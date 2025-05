Direttore Internazionali BNL d’Italia | top player alimentano cultura del tennis in Cina

Il direttore degli Internazionali BNL d'Italia ha sottolineato l'importanza crescente della cultura del tennis in Cina, dove giocatori di alto livello stanno emergendo. Queste prestazioni entusiasmano il pubblico locale, che si appassiona sempre di più ai tornei italiani. In un'intervista a Xinhua, ha delineato il ruolo chiave dei top player nel promuovere questo sport nel Paese.

La Cina vanta oggi tantissimi giocatori di alto livello, le cui prestazioni hanno dato slancio alla cultura tennistica del Paese, attirando sempre piu' spettatori cinesi che seguono i tornei in Italia. Lo ha riferito in un'intervista a Xinhua il direttore del torneo degli Internazionali BNL d'Italia, Paolo Lorenzi. A maggio, il Foro Italico di Roma si e' animato per questo evento. Le star cinesi del tennis, tra cui Zheng Qinwen, Wang Xinyu e Bu Yunchaokete, hanno messo in mostra il loro talento sulla terra rossa, ricevendo il caloroso sostegno dei tifosi cinesi. "Penso che l'atmosfera sia incredibile. Per noi e' molto importante che i giocatori, quando vengono qua al torneo, godano di tanta ospitalita'," ha affermato Lorenzi, che ha vissuto una carriera da professionista durata quasi vent'anni, prima di assumere il ruolo di direttore del torneo nel 2024.

