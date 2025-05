Direct from Italy raccoglie 1 milione da Marvit holding della famiglia di Stefano Marzotto

Direct from Italy, innovativa software house specializzata nella compliance doganale per la vendita direct-to-consumer di alcolici, ha chiuso un seed round da 1 milione di euro con Marvit, holding della famiglia di Stefano Marzotto. L'annuncio, effettuato il 5 maggio 2025, segna un'importante tappa per l'azienda nel suo percorso di crescita e sviluppo.

