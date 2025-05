diplomacy magazine – puntata del 15 maggio 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella settima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il nuovo format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della guerra in Ucraina, riflettendo su quello che sembra essere l’inizio di una nuova fase che si spera possa portare alla fine del conflitto. Un tema – quella della guerra in Ucraina – affrontato in studio anche dall’ambasciatore Ettore Sequi che chiarisce tra l’altro quale possa essere il ruolo dei “volenterosi” per il raggiungimento e il mantenimento di una tregua. abrmrv Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it

