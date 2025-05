Si chiama “ Dipendenti leggeri ”, ma non è una società che offre percorsi di dimagrimento per lavoratori in sovrappeso. È uno studio di avvocati e consulenti che si fa pubblicità offrendo alle imprese di aiutarle a risparmiare sul costo del lavoro. Come? Scegliendo il contratto collettivo più conveniente tra i mille registrati al Cnel. Non il più rappresentativo o quello più rispettoso dei diritti dei lavoratori: quello che permette di spendere di meno e godere di maggiore flessibilità. Un palese invito al dumping contrattuale, quindi alla compressione dei salari. Salvo poi fare qualche passo indietro – una volta interpellati – e sgattaiolare via con frasi del tipo “siamo stati fraintesi”. Il materiale informativo diffuso nelle scorse settimane dai professionisti di DipendentiLeggeri.it – con sede a Tuglie, in provincia di Lecce – ha suscitato una certa indignazione, tanto da circolare nelle chat di molte persone attente ai temi dei diritti del lavoro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dipendenti leggeri”, ecco i consulenti che consigliano alle imprese come risparmiare a scapito dei lavoratori