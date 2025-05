Dipendenti di un supermercato pagati 16 euro l’ora | due arresti per caporalato

Trentasette lavoratori impiegati in condizioni gravemente lesive della dignità e dei diritti, stipendi da 1,6 euro l’ora, turni settimanali superiori alle 60 ore e retribuzioni mensili tra i 700 e gli 800 euro, soprattutto per i più giovani. È il quadro drammatico emerso da un’indagine della Guardia di finanza condotta in provincia di Catania, che ha fatto luce su un sistema di caporalato radicato all’interno di un noto supermercato locale. Leggi anche: Dramma sul lavoro, sepolti così: corsa contro il tempo Arresti e sequestro per 3 milioni di euro. L’operazione delle Fiamme gialle ha portato all’ arresto del rappresentante legale dell’azienda e del direttore commerciale, entrambi posti agli arresti domiciliari. Le accuse mosse nei loro confronti sono caporalato e autoriciclaggio. Contestualmente, è stato disposto anche il sequestro preventivo della società, il cui valore è stato stimato in 3 milioni di euro. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dipendenti di un supermercato pagati 1,6 euro l’ora: due arresti per caporalato