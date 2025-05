Dipendente del distretto Asl colpito con un pugno mentre era in servizio

Un dipendente del distretto Asl di Maddaloni è stato aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro. L'incidente, avvenuto ieri, ha visto la vittima, addetta al settore esenzione e ticket, colpita con un pugno da un utente durante una richiesta di esenzione per medicinali. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori sanitari.

Un dipendente del distretto Asl di Maddaloni è stato colpito con un pugno mentre era in servizio. L'aggressione è avvenuta nella giornata di ieri. La vittima, addetta al settore esenzione e ticket, sarebbe stata avvicinata da un utente che gli avrebbe chiesto l'esenzione per alcuni medicinali.

