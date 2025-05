Dimissioni in blocco alla Recanatese | Guzzini e il CdA lasciano per un ricambio generazionale

Tutto come ampiamente previsto. Dal CdA della Recanatese sono scaturite le dimissioni dell’intero gruppo dirigente giallorosso, con il Patron Adolfo Guzzini in primis con l’intento, si legge testualmente, di "consentire un sano ricambio generazionale e garantire continuità di successi, ringraziando tutti coloro che in questi anni hanno dimostrato vicinanza, supporto e collaborazione alla Società ." Con il Presidente lasciano l’incarico i vice Mauro Tanoni ed Angelo Camilletti ed i consiglieri Andrea Paoloni, Marco Cipolletta, Pino Bartolini, Fabrizio Sarnari e Franco Polenta. Laconiche le parole dell’ormai past-president: "Abbiamo sempre puntato ad avvicinare i giovani per garantire una crescita sana dei nostri ragazzi. Mi auguro di tutto cuore che questa politica venga continuata da chi proseguirà questo bellissimo percorso sportivo e sociale". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

