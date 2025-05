Dimezzare il parco dell’Adamello la proposta della Lega | Vogliono mano libera per costruire ovunque

La proposta della Lega di dimezzare il Parco dell'Adamello solleva preoccupazioni per la tutela di un'area protetta cruciale, che ospita il ghiacciaio più grande d'Italia. Immerso in una ricca biodiversità, storia e cultura, il parco rischia di essere compromesso per interessi edilizi, minacciando così uno dei tesori naturali delle Alpi.

Fa parte dell’ area protetta più grande delle Alpi e contiene il ghiacciaio più grande d’Italia. Dalle creste e dalle montagne si dipanano boschi e valli ricchi di biodiversità, storia e cultura. Ma ora il rischio è che il Parco regionale dell’Adamello venga sacrificato per soddisfare gli appetiti della politica. La Lega ha appena proposto, infatti, di elevare la quota da cui far partire il confine del parco dai 1.600 metri di altitudine in su. Il che si traduce in un dato che fa impressione: degli attuali 51mila ettari di estensione, circa la metà (25mila) verrebbero tagliati. In pratica, addio parco. Complice il momento politico favorevole – tanto in Regione Lombardia, va da sé, quanto, soprattutto, al governo – la Lega della Valle Camonica (Brescia), con la regia dell’ex assessore al Bilancio di Palazzo Lombardia, Davide Caparini (oggi consigliere al Pirellone), ha presentato il proprio piano in una conferenza stampa a Berzo Demo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dimezzare il parco dell’Adamello, la proposta della Lega: “Vogliono mano libera per costruire ovunque”

Su questo argomento da altre fonti

A rischio l'integrità del Parco dell'Adamello, ma è polemica sulla proposta di ridurlo

brescia.corriere.it scrive: Per la Lega va riperimetrato e va alzata la quota di riferimento del territorio da salvaguardare sopra i 1.600 metri per lasciare più autonomia ai Comuni ...

Alla scoperta delle Dolomiti: escursione al Parco Naturale Adamello Brenta

Si legge su deabyday.tv: Andiamo alla scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta, vero e proprio gioiello delle Alpi Europee. Andiamo alla scoperta del Parco Naturale Adamello Brenta, vero e proprio gioiello delle Alpi ...

Tragedia sfiorata nel parco dell'Adamello: uno scialpinista di 65 anni precipita per diverse decine di metri. Elitrasportato in ospedale

Riporta ildolomiti.it: TRENTO. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi - sabato 12 aprile - all'interno del Parco dell'Adamello: uno scialpinista di 65 metri è precipitato per alcune decine di metri, mentre si ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande attesa ad Albiano Magra in Lunigiana nel parco del Comitato della Croce Rossa per il festival dell’estate Festival Sosia& Friends

Grande attesa per lo spettacolo definito, non a caso, dell’anno o meglio dell’estate il più grande del comprensorio ‘’Sosia and Friends’’ realizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra che si terrà sabato prossimo 3 agosto, inizio ore 21,30 nel grande parco della sede del Comitato via Don Corsini 77.