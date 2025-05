Dimesso dall’ospedale muore in casa a 41 anni due settimane dopo | disposta autopsia su Francesco Graziani

Francesco Graziani, 41 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Ceprano due settimane dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. I familiari, sconvolti dalla triste notizia, chiedono chiarezza sulle circostanze della sua morte. È stata disposta un'autopsia per fare luce sulla situazione. La comunità si mobilita attorno alla famiglia, desiderosa di risposte.

Lo hanno trovato morto in casa a Ceprano, Francesco Graziani aveva 41 anni. Due settimane fa era stato visitato e dimesso dal pronto soccorso. Poi è morto. I familiari chiedono chiarezza. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dimesso dall’ospedale, muore in casa a 41 anni due settimane dopo: disposta autopsia su Francesco Graziani

