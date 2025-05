Dillo con un fiore | la florigrafia nei romanzi di Jane Austen

La florigrafia, l'arte di esprimere sentimenti attraverso i fiori, è un tema ricorrente nei romanzi di Jane Austen. In occasione del bicentenario della sua morte nel 2017, la Harkness Rose Company ha onorato la sua eredità creando la "Jane Austen Rose", continuando così una tradizione che celebra l'autrice attraverso la bellezza dei fiori.

Nel 2017, in occasione del bicentenario della sua morte, la Harkness Rose Company, un vivaio situato a Hitchin, nell’ Hertfordshire, ha creato una rosa dedicata all’autrice Jane Austen, chiamata appunto Jane Austen Rose. Già nel 2013 era stata intitolata una rosa al romanzo Orgoglio e Pregiudizio; nel 2023, invece, è stata la volta di Ragione e Sentimento. I suoi artefici hanno presentato il tributo alla scrittrice il 22 maggio 2017, alla vigilia dell’inaugurazione del RHS Chelsea Flower Show, l’esposizione di floricoltura più prestigiosa al mondo, che si svolge annualmente nel cuore di Londra. Il poetico omaggio è più che centrato e adatto alla vita e alla carriera della novellista, che spesso, nei suoi romanzi, si è servita di boccioli variopinti per raccontare l’anima dei suoi personaggi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dillo con un fiore: la florigrafia nei romanzi di Jane Austen

Cosa riportano altre fonti

Dillo con un fiore: anche in casa è arrivata la Primavera!

Si legge su villegiardini.it: Perciò, dillo con un fiore che la primavera è tornata a rallegrarci, esplorando una selezione di prodotti per la casa a tema floreale che trasformeranno la tua dimora in un giardino. Dalle stoviglie ...