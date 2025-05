Diletta Leotta rivede l’ex Can Yaman al compleanno di Elodie | “Incidente diplomatico sfiorato”

Diletta Leotta ha rivisto l'ex fidanzato Can Yaman al compleanno di Elodie, creando un momento di tensione. La celebre cantante ha festeggiato i suoi 35 anni in compagnia di amici, ma la coincidenza ha portato a un "incidente diplomatico sfiorato" durante la cena in un ristorante di Milano. Scopri di più su questo incontro inatteso!

Elodie ha festeggiato i suoi 35 anni con alcuni degli amici più cari, tra cui Diletta Leotta. Prima della serata in discoteca, hanno cenato in un ristorante di Milano dove, per caso, a pochi tavoli di distanza c'era anche Can Yaman, ex fidanzato della conduttrice.

