Diletta Leotta cena ad alta tensione | spunta l’ex Can Yaman al compleanno di Elodie

Diletta Leotta si ritrova al centro di una serata ad alta tensione in occasione del compleanno di Elodie. Quando l'ex Can Yaman fa la sua apparizione inaspettata, l'atmosfera si carica di emozioni contrastanti. Tra brindisi e mini dress, la cena tra amiche si trasforma in un evento carico di suspance e colpi di scena.

Alla festa vip dell’anno, l’ospite inatteso rischia di rovinare l’atmosfera. Tra brindisi, mini dress e tensioni palpabili, la sorpresa sembrava più un fuori menu. Doveva essere una cena tra amiche, un momento di puro glamour per celebrare i 35 anni di Elodie. Invece, a Casa Giardino – ristorante noto per accogliere più volti noti che piatti in menù – si è consumato un retroscena che ha messo a dura prova il sorriso smagliante di una delle invitate più attese: Diletta Leotta. Pare che tra un brindisi e l’altro, seduto a pochi metri di distanza, ci fosse proprio l’ex più chiacchierato della conduttrice DAZN: Can Yaman. Un dettaglio non previsto, né gradito, soprattutto considerando i trascorsi sentimentali tra i due, ormai archiviati ma non dimenticati. Una distanza che parla più di mille parole Secondo il settimanale Oggi, l’atmosfera si sarebbe fatta tesa a tal punto da sfiorare il cosiddetto “incidente diplomatico”. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Diletta Leotta, cena ad alta tensione: spunta l’ex Can Yaman al compleanno di Elodie

