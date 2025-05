Diletta Leotta al compleanno di Elodie | look da diva e incontro imprevisto con l’ex Can Yaman

Una serata da ricordare per Elodie, che ha festeggiato i suoi 35 anni a Milano con un party scintillante. Tra paillettes e sorprese, Diletta Leotta ha stregato tutti con il suo look da diva, mentre un incontro inaspettato con l'ex Can Yaman ha aggiunto un pizzico di drama a questa celebrazione esclusiva.

Una serata tra paillettes e vecchie fiamme: la festa di Elodie si trasforma in un momento da soap. Elodie ha compiuto 35 anni e, come da tradizione, ha festeggiato con stile in grande compagnia. La cantante romana ha scelto Milano per il suo party esclusivo, articolato in due momenti distinti: una cena raffinata al ristorante Casa Giardino, seguita da un after party scatenato al Botox Matinée, noto locale in zona Lambrate. Tra gli ospiti più attesi e vicini alla festeggiata c’era ovviamente Diletta Leotta, amica storica e anche damigella d’onore al suo recente matrimonio con il portiere Loris Karius. La presenza della conduttrice sportiva ha attirato fin da subito l’attenzione dei presenti, ma a rendere la serata ancora più interessante ci ha pensato un incontro inaspettato: al ristorante si trovava anche Can Yaman, ex fidanzato della Leotta. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Diletta Leotta al compleanno di Elodie: look da diva e incontro imprevisto con l’ex Can Yaman

