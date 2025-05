Difesa europea a Roma si riuniscono i big five d’Europa per fare il punto su Ucraina e industria

A Roma si riuniscono i big five d'Europa per discutere di Ucraina e industria della difesa. Per due giorni, la capitale italiana ospita i ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, che approfondiranno temi cruciali e strategici, in un contesto di crescente attenzione per la sicurezza europea.

Per due giorni, Roma torna capitale della difesa europea. Prende il via oggi la riunione dei ministri della Difesa dei Paesi del formato E5 (Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito). I lavori proseguiranno fino a domani e seguono da vicino l’incontro dei ministri degli Esteri del formato Weimar+ (Paesi E5, insieme alla Spagna), tenutosi lo scorso lunedì a Londra. Il formato E5 e l’agenda dei lavori Il formato E5 si è costituito nel 2022, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina e come strumento flessibile di coordinamento tra i principali attori della sicurezza europea. Nato su impulso franco-britannico, ha l’obiettivo di facilitare un confronto rapido, al di là delle piattaforme formali dell’Ue e della Nato. A differenza di altre iniziative, l’E5 si distingue per la sua agilità e per il coinvolgimento del Regno Unito, in un momento in cui Londra cerca Il vertice di Roma è il quarto della serie, dopo quelli di Berlino, Helenów e Parigi. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Difesa europea, a Roma si riuniscono i big five d’Europa per fare il punto su Ucraina e industria

