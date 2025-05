Difesa comune Mattarella bacchetta | Stare fermi non è un’opzione

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene con fermezza sul tema della difesa comune, sottolineando l'urgenza di non rimanere inerti di fronte alle sfide attuali. Con un approccio pacato, richiamando l'attenzione della segretaria del PD e della presidente del Consiglio, evidenzia che restare fermi non è un'opzione sostenibile per il futuro.

Il presidente Mattarella sa aspettare. Quello che non aveva detto per settimane alla segretaria del Pd e per giorni alla presidente del Consiglio lo ha tirato fuori, con toni pacati.

