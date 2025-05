Difende la compagna e viene massacrato | Roberto muore così violenza disumana

Si chiamava Roberto Donini, aveva 58 anni ed è morto dopo sette giorni di agonia in ospedale, in seguito a una violenta aggressione subita in un parco pubblico di Cesena. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era intervenuto per difendere la compagna durante un litigio, ma è stato colpito con ferocia da un 30enne, già noto alle forze dell’ordine. La vicenda è avvenuta la notte di giovedì 4 maggio. Donini e la sua compagna, una donna di 51 anni, stavano trascorrendo la serata su una panchina nel parco, quando sono stati avvicinati da un senzatetto. La donna ha riconosciuto in lui l’uomo che pochi giorni prima le avrebbe rubato il cellulare. Il confronto è presto degenerato: la donna è stata spinta a terra, e Donini ha reagito nel tentativo di proteggerla. L’aggressore, armato di una tenaglia di ferro, ha colpito con violenza Donini più volte. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

