Dietro l’Ipo dell’anno Ecco come Catl prova a prendere il largo da Pechino

Negli ultimi giorni, CATL, leader mondiale nella produzione di batterie per auto elettriche, ha annunciato la sua quotazione alla Borsa di Hong Kong, puntando a espandere la sua influenza oltre Pechino. Questo passaggio potrebbe rappresentare un salto strategico verso l'Occidente, ma potrebbe nascondere anche altre motivazioni sul futuro dell'azienda e del mercato globale delle batterie.

Magari sarà pure quel salto di qualità per andare alla conquista dell’Occidente. Ma forse, la quotazione di Catl a Hong Kong, nasconde altro. Breve riassunto. Nei giorni scorsi, il principale produttore mondiale di batterie per le auto elettriche, già quotato alla Borsa di Schenzen, ha annunciato il suo sbarco sui listini di Hong Kong a partire dal prossimo 20 maggio, attraverso una Ipo che le permetterà di raccogliere fino a 4 miliardi di dollari. Operazione di grosso calibro, senza ombra di dubbio e finalizzata a raccogliere altro denaro da mettere a disposizione di un mercato, quello cinese delle batterie, che potrebbe riscrivere gli equilibri mondiali della mobilità elettrica. Oggi Catl produce oltre un terzo delle batterie per auto elettriche vendute nel mondo, tra cui quelle utilizzate da Tesla, Mercedes-Benz, Bmw, Honda, Hyundai e Volkswagen. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dietro l’Ipo dell’anno. Ecco come Catl prova a prendere il largo da Pechino

