Diesel più caro benzina più economica | come cambiano da oggi i nuovi prezzi del carburante

Da oggi, giovedì 15 maggio, fare rifornimento costerà di più per chi guida un'auto diesel e un po' meno per chi usa la benzina. Con una mossa a sorpresa, nella tarda serata di mercoledì 14 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto interministeriale che modifica l'assetto delle accise sui carburanti.

