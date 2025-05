Dopo una splendida stagione da parte dei trentini, coronata con la vittoria della Coppa Italia, adesso è arrivato il momento dei playoff ma nonostante il quarto posto conquistato e il conseguente fattore campo, l’avversario è forse il peggiore da affrontare al primo turno. L’Olimpia Milano, infatti, nonostante un quinto posto deludente per i suoi standard, dovuto ad un forte impegno in campo europeo che li ha vincolati fino alla fine per cercare di accaparrarsi l’ultimo posto ai play in poi non raggiunto, rimane la squadra campione in carica con un organico pieno di campioni e molta esperienza in queste partite tra cui soprattutto Nikola Mirotic, Zach LeDay e Armoni Brooks. Trento, dal canto suo, proverà a rispondere con quel collettivo che molte volte in stagione ha fatto la differenza e potendo contare su scorer eccezionali come Anthony Lamb, Jordan Ford e Myles Cale. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Diego Flaccadori, una sfida contro il suo passato