Dichiarazioni precompilate 2025 online i modelli novità e strumenti digitali Dal 15 maggio è possibile modificare e inviare

Dal 15 maggio 2025, i contribuenti possono modificare e inviare online le dichiarazioni precompilate attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Grazie ai nuovi strumenti digitali, è possibile consultare i modelli predisposti, contenenti i dati forniti dall'Agenzia e da soggetti esterni, come datori di lavoro e istituti bancari. Scopriamo le novità!

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono ora consultabili sul portale dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono visualizzare i modelli già predisposti, che includono i dati in possesso dell’Agenzia o trasmessi da soggetti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. L'articolo Dichiarazioni precompilate 2025, online i modelli, novità e strumenti digitali. Dal 15 maggio è possibile modificare e inviare . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

