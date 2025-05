Dichiarazione dei redditi 2025 730 precompilato | modifiche al via da oggi

A partire dal 15 maggio, i contribuenti possono modificare il 730 precompilato, reso disponibile online il 30 aprile, per la dichiarazione dei redditi 2025. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, milioni di italiani hanno l'opportunitĂ di visionare il modello e apportare le necessarie correzioni, prima della scadenza fissata.

A partire da oggi, giovedì 15 maggio, è possibile modificare il 730 precompilato (online dal 30 aprile) per la dichiarazione dei redditi 2025. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, milioni di contribuenti possono visionare il modello e apportare le modifiche necessarie. La scadenza per l'invio del modello è fissata al 30 settembre.

Modello 730 precompilato 2025: dal 15 maggio via alle modifiche. Cosa cambia e come fare

Secondo msn.com: Da oggi i contribuenti possono modificare e inviare il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi 2025. Ecco come accedere, cosa controllare e quali spese inserire. Scadenza per l’invio ...

Dichiarazione dei redditi 2025, 730 precompilato: modifiche al via da oggi

Da reggiotv.it: (Adnkronos) - A partire da oggi, giovedì 15 maggio, è possibile modificare il 730 precompilato (online dal 30 aprile) per la dichiarazione dei redditi 2025. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, milion ...

730 precompilato, al via dal 15 maggio: tutto su detrazioni, affitti e spese mediche

Da msn.com: Le spese sanitarie rappresentano la categoria più rilevante, con oltre un miliardo di documenti fiscali trasmessi da farmacie, medici e strutture sanitarie. Nel 730 precompilato, queste spese sono ...

