Diane Kruger la regina di Cannes è tornata

Diane Kruger, la regina di Cannes, è tornata. Da giovane sognatrice in Germania, incollata allo schermo durante la cerimonia d’apertura del famoso festival, non avrebbe mai immaginato di diventare una delle icone più amate di quella passerella. Il suo ritorno segna un nuovo capitolo di un viaggio straordinario nel mondo del cinema.

Quando Diane Kruger era solo una ragazzina in Germania, con gli occhi sognanti incollati allo schermo della TV durante la diretta della cerimonia d’apertura del Festival di Cannes, mai avrebbe immaginato che un giorno sarebbe diventata una delle presenze più amate di quella stessa passerella. “Ricordo il glamour, gli yacht sull’oceano, il red carpet. sembrava un altro mondo”, ha raccontato recentemente a The Hollywood Reporter. Il momento che le ha acceso la scintilla? Vedere l’iconica Sophie Marceau sfilare in un abito rosso da togliere il fiato. Da allora, Cannes è diventato per lei “l’evento cinematografico dell’anno”. Missione compiuta — e non solo. Oggi, Diane Kruger è parte integrante del mito del Festival. A 48 anni, l’attrice tedesca è molto più di una semplice diva della Croisette: è un simbolo del festival stesso. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Diane Kruger, la regina di Cannes è tornata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festival di Cannes 2025: Diane Kruger con onde vintage e maxi fascia coquette e i beauty look più belli del secondo terzo carpet

Riporta informazione.it: Terza giornata in Croisette, ed è il momento di tre film d'autore, Dossier 137, francese, Sirat, galiziano e Amrum, tedesco. E come di consueto sul red carpet si succedono le star con i loro beauty lo ...

Festival di Cannes, i look: Irina Shayk in ripresa (7), Andie McDowell grigia (5), Lea Drucker e il cilicio (5), Riccardo Pozzoli figo (7)

Secondo corriere.it: I look migliori e peggiori avvistati sulla Monté des Marches: Diane Kruger regina delle nevi (6,5), Elena Lenina colpo di testa (5), Sveva Alviti passa inosservata (7) ...

Diane Kruger: 6 curiosità che non sai sull’attrice di Troy

cinematographe.it scrive: 3. Il trionfo a Cannes Nel 2017, Diane Kruger ha ricevuto uno dei più alti riconoscimenti della sua carriera: il Prix d’Interprétation Féminine al Festival di Cannes per il suo ruolo nel film ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Addio a Diane Delano, attrice di NCIS e Desperate Housewives, scomparsa a 67 anni

L' attrice statunitense Diane Delano, celebre per i ruoli di Bobbi Glass nella serie " Popular " e di Barbara Semanski in " Un medico tra gli orsi " (" Northern Exposure "), è deceduta all'età di 67 anni nella sua residenza di Los Angeles il 13 dicembre 2024, dopo una breve malattia.