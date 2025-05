Dialogo con i banchieri centrali Incontro per 360 studenti europei

Il convegno internazionale "Young Factor" riunisce 360 studenti europei per un dialogo con i banchieri centrali. Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, sottolinea l'importanza di coinvolgere i giovani come attori attivi nella comunità . L'incontro rappresenta un'opportunità per confrontarsi su economia e finanza, promuovendo una partecipazione consapevole e proattiva delle nuove generazioni.

"Tenere i giovani dentro la comunità , ma da attori, non da spettatori". È questo l'intento sotteso, spiega il presidente dell' Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini (nella foto), della conferenza internazionale " Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza". L'iniziatva è promossa da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in partnership con Intesa San Paolo. L'evento è parte del progetto di educazione finanziaria ed economica promosso nelle scuole secondarie superiori italiane dall'Osservatorio con Intesa Sanpaolo e UniCredit, che ha coinvolto un totale di 728.208 studenti e studentesse nell'anno scolastico in corso. Dal 17 al 19 giugno, a Palazzo Mezzanotte a Milano, avverrà un incontro "unico": sei governatori di banche centrali europee, banchieri nazionali e internazionali risponderanno alle domande di 360 studenti provenienti da tutta Europa, che potranno così prendere familiarità con "un lessico che, soprattutto in Italia, non è nel loro quotidiano", aggiunge il presidente.

