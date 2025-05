diablo 4 celebra la giornata mondiale sulla sensibilizzazione all accessibilità

In onore della giornata mondiale sulla sensibilizzazione all’accessibilità 2025, Blizzard Entertainment è orgogliosa di mostrare i retroscena di come il team di sviluppo di Diablo 4 progetta, costruisce e implementa le funzioni di accessibilità del gioco. Il corto è disponibile da oggi sui canali di Diablo e permette di ammirare il lavoro dei team di progettazione, di ingegneria e di analisi che hanno sviluppato le funzioni di accessibilità di Diablo IV per aiutare giocatori e giocatrici con necessità visive, fisiche e uditive. Drew McCrory, progettista capo dell’accessibilità di Diablo, ha condiviso le seguenti dichiarazioni: “La nostra missione è sempre stata quella di creare un mondo in cui tutti possono vivere il brivido di Sanctuarium. Anche se c’è ancora tanto lavoro da fare, sono orgoglioso dei traguardi che abbiamo raggiunto finora e fiero di presentare questo sguardo dietro le quinte su come ci assicuriamo che tutti i giocatori e le giocatrici si sentano accolti, ascoltati e celebrati. 🔗Leggi su Game-experience.it

