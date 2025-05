Di nuovo papà Secondo figlio in arrivo per il cantante italiano | l’annuncio con il fratellino

Arriva l’annuncio dal vip, la famiglia si allargherà: è in arrivo il secondo figlio. La coppia ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram nella serata di ieri, mostrando con tenerezza il primogenito – nato nel novembre 2023 – con in mano l’ecografia del fratellino o della sorellina in arrivo. “Doppia benedizione. Qualcuno non vede l’ora di conoscere il suo nuovo migliore amico”, hanno scritto i due a corredo della foto, in un momento che ha commosso e sorpreso molti dei loro fan. Il piccolo, protagonista dello scatto, è venuto alla luce in un momento delicato della vita del rapper, che all’epoca si trovava detenuto per l’aggressione con sparatoria avvenuta a Milano nel 2023. Lo scorso marzo ha ottenuto una riduzione della pena che ha trasformato i domiciliari nell’obbligo di firma. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it