Deve scontare oltre 6 anni ma tenta di fuggire e si nasconde in bagno

Un uomo con un ordine di carcerazione di oltre sei anni è stato arrestato dai carabinieri di Bondeno, dopo un tentativo di fuga nel bagno. L'episodio è avvenuto martedì 13 maggio, durante i controlli di routine da parte delle forze dell'ordine, che hanno notato la sua presenza sospetta nell'area.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri, in quanto su di lui gravava un ordine di carcerazione. L'episodio è avvenuto nello scorso martedì 13 maggio. Nella circostanza, i militari della Stazione di Bondeno, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato aggirarsi per le.

